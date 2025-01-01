Пермяки рассказали, какой ежемесячный доход сделал бы их счастливыми Сумма уменьшилась по сравнению с осенью прошлого года Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

Согласно исследованию SuperJob, для ощущения счастья жителям Перми требуется в среднем 233 тыс. руб. в месяц. Это несколько меньше, чем было в сентябре предыдущего года (237 тыс. руб.), но больше данных за апрель 2024-го (225 тыс. руб.).

По усреднённым данным, жителю России старше 18 лет для счастливой жизни нужно 257 тыс. руб. в месяц, что на 3% превышает показатель сентября 2024 года и на 47% — показатель десятилетней давности.

Женщины проявляют более скромные запросы: им достаточно 235 тыс. руб., в то время как мужчинам требуется 280 тыс. Сумма, необходимая для счастья, растёт с возрастом респондентов: 192 тыс. руб. для молодёжи до 24 лет и 272 тыс. руб. для россиян старше 45 лет. Для тех, кто зарабатывает менее 50 тыс. руб., для счастья необходимо 200 тыс. руб. в месяц, а для респондентов с зарплатой от 100 тыс. руб. — 300 тыс.

Уровень образования тоже влияет на запросы: 221 тыс. руб. для выпускников средних профессиональных учебных заведений и 287 тыс. руб. для выпускников вузов.

Традиционно самые высокие запросы — у жителей Москвы — 290 тыс. руб. в месяц. Далее следуют Владивосток (276 тыс.) и Санкт-Петербург (264 тыс.). Самые умеренные запросы зафиксированы в Кирове (204 тыс.), Ульяновске, Липецке и Ижевске (по 214 тыс.).

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