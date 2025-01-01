Учёные объяснили появление следов древних существ возрастом 550 млн лет в Пермском крае Ранее находку обнаружили вблизи Широковского водохранилища Поделиться Твитнуть

Фото от пресс-службы Российского научного фонда

Учёные из Геологического института РАН вблизи Широковского водохранилища Пермского края обнаружили отпечатки мягкотелых существ, живших свыше 550 млн лет назад. Эксперты Пермского политеха объяснили, что образование следов происходит в результате диагенеза — окаменения горных пород вместе с останками органических веществ.

Андрей Чухлов, сотрудник кафедры «Нефтегазовые технологии» Пермского политеха рассказал, что процесс превращения живого организма в ископаемое занимает от 10 тыс. до миллионов лет и проходит несколько этапов. Сначала организм умирает, и его останки должны быть быстро засыпаны осадками, такими как песок и ил, которые приносят древние моря.





Эти осадки накапливаются и давят на останки, что приводит к уплотнению. Вода, содержащая минералы, проникает в поры органических остатков и заменяет их камнем. В результате через миллионы лет камень, который находит человек, почти не имеет ничего общего с живым организмом: в нём остаются только неорганические материалы. Например, в торфе находят двустворчатых моллюсков, в каменном угле — морских ежей, а в песчаниках — морские пузырьки.





По словам учёных, палеонтологическую находку можно найти случайно, например вблизи водоемов. Вода выбрасывает камни на берег, любой может разбить камень пополам и обнаружить след некогда жившего организма.

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