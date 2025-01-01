В Пермском крае обнаружены следы древних существ возрастом 550 миллионов лет Поделиться Твитнуть

Ученые из Геологического института РАН совершили значимое открытие на побережье Широковского водоема, обнаружив отпечатки мягкотелых существ, живших свыше 550 млн лет тому назад. Об этом сообщает ВЕТТА со ссылкой на пресс-службу Российского научного фонда (РНФ).

Палеонтологи, при поддержке РНФ, изучали следы древнейших многоклеточных организмов, населявших Землю в эдиакарский период (570—550 млн лет назад). Эти существа не обладали скелетом, и их останки дошли до нас исключительно в виде отпечатков на каменных породах.

Место расположения находки, находящееся вблизи Широковского водохранилища, впервые привлекло внимание советского геолога Юрия Беккера в 1977 году, однако долгое время оставалось вне поля зрения исследователей. В прошлом году, благодаря плановому снижению уровня воды на Широковской ГЭС, ученым представилась возможность внимательно изучить обнажившиеся породы.

В прибрежных обнажениях водоема были найдены не только остатки организмов, описанных Беккером, но и выявлены отпечатки существ других видов, включая новые находки у подножия горы Лысая, сообщил руководитель лаборатории стратиграфии ГИН РАН Антон Колесников. Среди обнаруженных объектов — дискообразные отпечатки организмов родов Aspidella, Mawsonites и Hiemalora, а также нитевидные Palaeopascichnidae. Особый интерес представляют рангеоморфы — организмы с фрактальной структурой, похожей на перья, которые жили на небольших глубинах, в отличие от ранее известных аналогов.

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