В Пермском крае 19 июля ожидается сильный ветер Его порывы достигнут 17 м/с Поделиться Твитнуть

Алёна Бронникова

В некоторых районах Прикамья днём 19 июля ожидается сильный ветер с порывами до 17 м/с. Об этом сообщает краевое МЧС со ссылкой на данные Пермского ЦГМС.

МЧС предупреждает о возможных обрывах линий электропередач, аварий в системах ЖКХ, а также пробках и ДТП. Ведомство настоятельно избегать нахождения рядом с ЛЭП, а при аварии на сетях обесточить электроприборы и соблюдать меры пожарной безопасности.





Водителей призывают соблюдать безопасную скорость и держать дистанцию, избегать резких манёвров, плавно тормозить, а также учитывать дорожное покрытие.





В случае грозы рекомендуется укрыться в помещении, отключить электроприборы и закрыть окна.





«Находясь на улице, не прячьтесь под высокими деревьями. Будьте внимательными и осторожными», — добавили в краевом ГУ МЧС.





Телефоны экстренных служб: «01» (со стационарного), «101» и «112» (с мобильного). Звонок бесплатный. Телефон доверия ГУ МЧС России по Пермскому краю: 8 (342) 258-40-02.

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