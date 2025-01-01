Алёна Бронникова Автобусы № 65 в Перми начнут ходить до остановки «Кооператив «Сосновый бор» Мэрия анонсировала изменения расписания Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

Все рейсы по маршруту № 65 «Кооператив «Сосновый бор»—Садовая—Берёзовая роща» в Перми автобусы начнут выполнять до остановки «Кооператив «Сосновый бор». Об этом сообщает департамент транспорта. По информации мэрии, изменения будут введены с 21 июля.

«С 21 июля № 65 будет выполнять рейсы до остановочного пункта «Кооператив «Сосновый бор». В связи с этим будут изменения в расписании маршрута по будням и выходным», — рассказали в пресс-службе дептранса Перми.

Кроме того, с 21 июля изменится расписание автобусов № 13 «Песьянка—Планета—Комсомольская площадь». Корректировки внесут как в расписание рабочих, так и выходных дней.

Ранее сообщалось, что с 15 июля в Перми автобусы № 67 перестали следовать по ул. Революции, теперь маршрут пролегает по ул. Пушкина, а конечной остановкой стала «Улица Куфонина». На маршрут № 1 вышли автобусы-«гармошки». А в связи с заменой двухдверных автобусов на маршруте № 4 на более просторные модели дептранс внёс корректировки в расписание движения.

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