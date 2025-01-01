В Перми автобусы № 67 перестали ходить по улице Революции до Заостровки Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

С 15 июля в Перми произошли корректировки в организации движения и графике работы ряда автобусных маршрутов. Об этом пишет «Рифей».

С сегодняшнего дня автобус № 67 перестал следовать по ул. Революции, теперь его маршрут будет пролегать по ул. Пушкина. Кроме того, его новой конечной остановкой стала «Улица Куфонина». Ранее автобусы доходили до Заостровки.

На маршруте № 1, соединяющем Пермь II и м/р Садовый, будут задействованы автобусы-«гармошки» повышенной вместимости.

Помимо этого, скорректировано расписание движения автобусов № 4, где двухдверные автобусы Lotos заменят на более просторные модели. Данные изменения обусловлены сменой компаний-перевозчиков.

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