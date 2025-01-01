В Прикамье обнаружили 40 редких видов грибов и лишайников Их занесли в Красную книгу региона Поделиться Твитнуть

В Пермском крае в прошлом году было обнаружено 40 видов лишайников и грибов, которые занесли в Красную книгу региона. Информация об этом содержится в докладе краевого минприроды.

Кроме того, на территории региона было обследовано 33 вида животных и 108 сосудистых растений. В результате проделанной работы актуализированы сведения по 73 объектам животного и растительного мира, занесённым в Красную книгу Пермского края.





Мониторинг состояния особо охраняемых видов проводился на 39 территориях Пермского края. Наблюдения велись в 264 местах, где обитают краснокнижные животные и растения. Протяженность пеших маршрутов составила 1528 км.





В настоящее время в Красную книгу региона занесены 144 объекта, в их числе четыре вида беспозвоночных, два вида рыб, один вид земноводных, млекопитающие и пресмыкающиеся, 38 птиц, 75 растений, 10 лишайников и 12 видов грибов.





Под угрозой исчезновения находятся 17 видов животных и растений — их численность сократилась до критического уровня. Ещё 33 вида считаются в опасном состоянии, а 94 вида нуждаются в специальных мерах охраны.

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