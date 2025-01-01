В Прикамье появится мемориал 39 погибшим участникам СВО Реализация идеи станет возможной благодаря конкурсу проектов инициативного бюджетирования Поделиться Твитнуть

В Пермском крае планируется создание мемориала в память о 39 погибших участниках СВО. С предложением об установке памятника к администрации Еловского округа обратились матери павших воинов.

Семьи военнослужащих, не вернувшихся со спецоперации, провели встречу с главой Еловского муниципального округа Евгением Кустовым и его заместителем по социальной политике Татьяной Софроновой. На встрече обсуждался вопрос возведения памятной стелы в центре Елово.

Предполагается, что стела будет расположена между библиотекой и памятником ветеранам боевых конфликтов. Реализация идеи жителей Елово станет возможной благодаря конкурсу проектов инициативного бюджетирования.

Инициативная группа займется выбором дизайна стелы и поиском дизайнера для разработки плана благоустройства прилегающей территории, сообщили представители окружной администрации «КП-Пермь».

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