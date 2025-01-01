За призывы в Интернете к экстремизму пермяка приговорили к обязательным работам Поделиться Твитнуть

В Перми сотрудники УФСБ пресекли незаконную деятельность местного жителя, уличив его в распространении призывов к экстремизму, сообщили в пресс-службе ведомства.

В ходе оперативных мероприятий было установлено, что гражданин размещал в Интернете материалы, содержащие публичные призывы к насилию против представителей правоохранительных органов.

На основании собранных улик следственным отделом Управления было возбуждено уголовное дело в отношении правонарушителя по ч. 2 ст. 280 УК РФ.

Ленинский районный суд Перми признал подсудимого виновным в инкриминируемом деянии. Ему назначено наказание в виде 10 месяцев принудительных работ с удержанием 10% от заработной платы, а также запрещено заниматься администрированием веб-сайтов и интернет-каналов в течение года.

Подпишитесь на наш Telegram-канал и будьте в курсе главных новостей.