В Перми прокуратура защитила права юных работников Поделиться Твитнуть

Прокуратурой Дзержинского района Перми была инициирована проверка соблюдения законодательства при приеме на работу несовершеннолетних граждан.

Выяснилось, что в местное отделение центра занятости населения обратились 25 несовершеннолетних граждан с просьбой оказать помощь в поиске работы. После изучения предоставленных документов все они получили работу в одной из коммерческих организаций.

В ходе проверки было установлено, что в отношении несовершеннолетних сотрудников были допущены нарушения в части оплаты труда и включения в трудовые договоры обязательных положений о предоставлении ежегодных оплачиваемых отпусков.

После рассмотрения представления, внесенного прокурором, выявленные нарушения были устранены. Работодатель был привлечен к административной ответственности по постановлению прокурора.

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