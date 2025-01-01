На обновление здания Пермской клинической больницы власти готовы потратить 137,5 млн рублей Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

«Центр организации закупок» объявил тендер на разработку проекта и проведение капитального ремонта крыши и фасада глазного отделения с прилегающим строением Пермской краевой клинической больницы. Соответствующее объявление опубликовано на портале государственных закупок.

Согласно техническому заданию, исполнитель должен будет обновить водосточную систему, провести ремонт входных зон, создать вентилируемый фасад с теплоизоляцией, а также заменить элементы кровли. Начало работ запланировано на 18 августа 2025 года, а завершение — на 21 января 2027 года.

Начальная (максимальная) цена контракта — 137,5 млн руб. Подрядчик должен определиться к 7 августа.

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