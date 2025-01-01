В Прикамье сотрудники полиции привлекли к ответственности юных мотоциклистов Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

В рамках совместной операции, проведённой дорожной полицией, участковыми уполномоченными и инспекторами по делам несовершеннолетних, в Чернушке Пермского края была проведена проверка водителей мототехники. Акцент был сделан на выявлении подростков, управляющих мототранспортом без соответствующего разрешения. В ходе рейда было выявлено 17 случаев несоблюдения правил дорожного движения, а также изъято 12 мотоциклов и мотороллеров. Об этом пишет «Рифей».

Среди зафиксированных нарушений — передача управления транспортным средством лицам, не имеющим водительского удостоверения, управление без необходимых документов, отсутствие страхового полиса ОСАГО и несоблюдение правил регистрации. Все задержанные водители оказались несовершеннолетними в возрасте от 13 до 16 лет. В отношении 11 законных представителей подростков были составлены протоколы об административном правонарушении в связи с неисполнением обязанностей по воспитанию детей.

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