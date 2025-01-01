В июне 2025 года в Пермском крае выдано 27,9 тысячи потребкредитов Это на 6,9% больше, чем в мае 2025 года Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

Согласно информации Национального бюро кредитных историй (НБКИ), в Пермском крае в июне 2025 года было выдано 27,9 тыс. потребительских кредитов (кредитов наличными), что на 6,9% больше, чем в мае 2025 года, когда эта цифра составила 26,1 тыс.

Наибольшее увеличение числа выданных потребкредитов в Российской Федерации (среди 30 регионов, ведущих в этом сегменте) в июне 2025 года по сравнению с предыдущим месяцем наблюдалось в Кемеровской области (+8,2%), а также в Алтайском (+8,1%) и Ставропольском краях (+7,8%), и в Оренбургской области (+7,6%). В среднем по стране рост количества выданных кредитов составил 4,3% (1,38 млн единиц).

«Небольшой рост выдачи потребительских кредитов наблюдается два последних месяца, однако это все равно в два раза меньше, чем было выдано в мае-июне прошлого года, — отмечает директор по маркетингу НБКИ Алексей Волков. — Стоит отметить, что с конца 2024 года темпы потребкредитования, в целом, остаются примерно на одном уровне (1,2 — 1,4 млн. ед. в месяц), что свидетельствует об определенной стабилизации».

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