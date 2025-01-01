В долинах малых рек Перми установили новые арт-объекты Поделиться Твитнуть

Администрация Перми

В рамках пятого экологического фестиваля «Природа города» был проведен конкурс на лучший экологический арт-объект. Конкурс включал две категории: «Лэнд-арт» (произведения, созданные с использованием экологически чистых материалов, природных элементов или их сочетания) и «Граффити-Арт» (художественные проекты, продвигающие экотуризм в городе). Лучшие были установлены в долинах малых рек Перми, сообщили в городской администрации.

В категории «Лэнд-арт» победил проект Сергея Ермакова под названием «Старая лодка». Этот объект находится в долине реки Егошихи на экологической тропе «Пермский период» (вход №7, бульвар Гагарина, 24).

Администрация Перми

Ещё одним победителем в этой же категории стала Надежда Баглей с проектом «Тут живут», который предполагает создание арт-объектов из древесных остатков. Эти работы можно увидеть в долине реки Уинка в «Саду Соловьев» (вход от дома №5 на ул. А. Гайдара) и в долине реки Егошиха в парке «Зеленка» (вход № 13 ул. Льва Шатрова, 33).

В категории «Граффити-арт» победила художница Анна Очболд с проектом «Обитатели долины». Её граффити, выполненное в декоративном стиле, изображает обитателей речных долин города. Работа находится на детской площадке в парке «Городские горки» (вход №8, бульвар Гагарина, 44а) и будет доступна для просмотра после завершения работ по установке площадки.

Администрация Перми

Вторым победителем в этой категории стал проект «Лишайники вместо мусора», который имеет особую экологическую значимость, так как лишайники являются индикаторами чистоты окружающей среды. Роспись можно найти в долине реки Егошихи в парке «Разгуляй» (вход №2, ул. 2-я Разгуляйская, 23).

Кроме того, в долине реки Данилихи открылся уличный проект «Скрытое и удивительное». Эти временные художественные инсталляции созданы детьми в возрасте от 8 до 13 лет из детской арт-резиденции под руководством арт-группы «Крепкий Палец» из Омска. Здесь можно встретить водяного из Гарюшки, растение Недотрога, большую лягушку, помогающую бороться с комарами, лошадь-невидимку и других интересных персонажей.

Администрация Перми

Этот проект представляет собой культурный обмен между двумя Молодежными столицами 2025 года: Пермью и Омском. Выставка продлится до 31 августа.

Подпишитесь на наш Telegram-канал и будьте в курсе главных новостей.