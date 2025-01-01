Жительница Прикамья выманила у знакомого по переписке 1,6 млн рублей Поделиться Твитнуть

Архив ИД «Компаньон»

Сотрудники отдела МВД России «Добрянский» завершили расследование уголовного дела по ч. 4 ст. 159 УК РФ, касающейся мошенничества в крупном размере. На скамье подсудимых окажется женщина 1991 г.р., проживающая в п. Полазна.

В дежурную часть местного отдела полиции обратился житель Перми, 1988 г.р., который сообщил, что стал жертвой мошенничества.

После опроса потерпевшего полицейские выяснили, что в 2019 году он познакомился с девушкой в интернете. Знакомство переросло в переписку и дружбу. Пользуясь доверием мужчины, новая знакомая начала регулярно запрашивать у него деньги под разными предлогами. Она рассказывала о якобы серьёзной болезни одного из своих родственников, необходимости дорогостоящего лечения, собственных недугах и других жизненных трудностях.

Потерпевший, искренне веря и проявляя сочувствие к подруге, в течение нескольких лет отправлял ей денежные суммы. В результате мошеннице удалось похитить у него примерно 1,6 млн руб.

На данный момент уголовное дело передано в суд для дальнейшего рассмотрения.

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