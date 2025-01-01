Три квартала центральной улицы в Перми закроют для проведения велофестиваля Ограничения будут действовать 19 и 20 июля Поделиться Твитнуть

Министерство транспорта Пермского края

В Министерстве транспорта Пермского края ещё раз напомнили горожанам о временном ограничении движения транспорта в центре Перми в связи с проведением велофестиваля.

Согласно информации ведомства, 19 июля с 9 утра будет запрещена стоянка и парковка транспортных средств на трёх кварталах ул. Петропавловской, расположенных между ул. Хохрякова и ул. Борчанинова. Полное перекрытие движения на данном участке запланировано на 20 июля с 9.00 до 15:00.

В Министерстве транспорта Пермского края пояснили, что данные меры связаны с организацией спортивного праздника для любителей велосипедного спорта.

По информации краевого Центра безопасности дорожного движения, в указанные дни состоится «Пермский велофест». Ожидается, что 20 июля по центральным улицам Перми проедут одновременно около 1500 велосипедистов.

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