В пермском зоопарке от новорождённой альпаки отказалась мать

В Пермском зоопарке пополнение: в июне родилась альпака. За чёрный окрас ей дали кличку Клякса. Как рассказали в зверинце, к сожалению, мать Кляксы, альпака по кличке Персик, отвергла новорождённую.





Сотрудникам зоопарка самим пришлось выкармливать детёныша. Позднее Кляксу интегрировали в группу, и взрослая альпака Мира взяла над ней опеку.





Как объясняют зоологи, отказ от детенышей – довольно распространенная ситуация как в естественной среде, так и в условиях зоопарка. В подобных ситуациях уход за потомством обеспечивается специалистами.





Напомним, 13 июля Пермский зоопарк на ул. Монастырской прекратил работу. Учреждение возобновит работу уже по новому адресу, в м/р Нагорный.