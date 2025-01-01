Стала известна программа Благотворительной книжной барахолки в Перми Акция начнётся в полдень 18 июля Поделиться Твитнуть

Никита Чунтомов

Организаторы опубликовали программу Благотворительной книжной барахолки-2025 (0+), направленной на поддержку людей, лишённых крова. Это ежегодное мероприятие даёт возможность подарить новую жизнь прочитанным книгам, которые вам больше не нужны, и внести свой вклад в поддержку тех, кто вынужден ночевать на улице. Как уже ранее писал «Новый компаньон», событие состоится 18 июля в Garage Healthy Bar (Пермь, ул. Советская, 51а/2).

Открытие акции запланировано на 12:00. В 12:15 начнётся обсуждение летнего чтения в формате «Круга чтения». В 14:00 состоится презентация альманаха «Действующие лица: благотворительность в современной российской литературе» (Татьяна Жикина, эксперт по связям с общественностью «Территории передышки», автор альманаха). В 15:00 — Лекция и дискуссия на тему «Еда в литературе» (Наташа Шарапова, исследователь читательских привычек, экс-маркетолог издательств "Альпина" и "Бумкнига"). 16:00 — мастер-класс по созданию зинов «Твоя история» (Кристина-София Елбазова, художница, участница молодёжного объединения Союза художников России). 18:30 — лекция «Независимая библиотека как образ жизни» (Эдуард Кощеев, участник независимой библиотеки Don Quijote). В 19:40 начнётся книжный аукцион самых интересных экземпляров книг и подведение итогов.

Все собранные средства пойдут на работу дневного центра организации «Территория передышки», а именно — на восстановление документов людям без дома, работу бесплатной душевой и прачечной, покупку необходимых лекарств. В прошлом году в рамках Барахолки было собрано 56 450 руб.

«Территория передышки» работает в Перми с 2018 года и реализует проекты, такие как дневной центр, гуманитарный автобус «Еда на колёсах», программы временного размещения в хостеле, сопровождаемого проживания и кризисная квартира для женщин. В 2024 году помощь получили более 1300 человек.

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