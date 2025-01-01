Благотворительная книжная барахолка пройдёт в Перми 18 июля Все заработанные средства пойдут на помощь нуждающимся Поделиться Твитнуть

Никита Чунтомов

Пермский фонд «Территория передышки» организует благотворительную книжную барахолку — своего рода мини-фестиваль. Это ежегодное мероприятие даёт вторую жизнь прочитанным книгам, которые в обмен на пожертвования обретают новых владельцев. Все вырученные деньги направляются на поддержку нуждающихся. В этом году ярмарка пройдёт 18 июля (в субботу) с полудня до восьми вечера в Garage Healthy Bar (Пермь, ул. Советская, 51а/2).

В программе фестиваля запланированы образовательные лекции и практические мастер-классы. Детальное расписание будет опубликовано в ближайшее время в группе организаторов.

Кроме того, на ярмарке будет организована детская площадка, где волонтёры присмотрят за детьми, пока родители выбирают литературу.

Все заработанные средства пойдут на помощь подопечным «Территории передышки»: на восстановление документов бездомным, оплату временного жилья, покупку необходимых лекарств и пр.

Как ранее писал «Новый компаньон», впервые Благотворительная книжная барахолка состоялась в Перми в 2022 году. За два дня удалось собрать 36 080 руб. пожертвований.

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