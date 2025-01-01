На пять дней в Прикамье объявили высокую пожарную опасность Жителей края призвали быть осторожными Поделиться Твитнуть

По сведениям Пермского ЦГМС, с 18 по 22 июля в отдельных районах края ожидается высокая степень пожарной опасности, классифицируемая как IV класс.

В связи с прогнозируемыми неблагоприятными метеорологическими условиями, обусловливающими повышенный риск возникновения пожаров, Главное управление МЧС России по Пермскому краю настоятельно рекомендует строго соблюдать правила пожарной безопасности.

В частности, следует проявлять максимальную осторожность при разжигании костров, использовании печей в банях, а также при работе с открытым огнём в парках и на сельскохозяйственных угодьях.

В случае обнаружения признаков пожара необходимо: незамедлительно уведомить пожарную службу по номеру «101» (с мобильного телефона) или «01» (со стационарного телефона). Обязательно сообщить название объекта, его точный адрес, место возникновения пожара.

«Примите меры для эвакуации людей и, если это безопасно для вашей жизни и здоровья, попытайтесь потушить пожар на начальной стадии», — добавили в МЧС.

Природные пожары, как правило, создают угрозу для садоводческих товариществ, населённых пунктов и объектов экономики. Сообщить о пожаре можно круглосуточно по тел. 8-800-100-94-00.

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