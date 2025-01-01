Утверждён проект реставрации пермской «Дачи Мешкова» Планируется вернуть фасаду его оригинальный цвет Поделиться Твитнуть

В Перми разработан и утверждён проект реставрации «Дачи на набережной», расположенной по ул. Кировоградской, 178, известной как «Дача Мешкова». Об этом сообщает Telegram-канал «Архитектура Перми». Этот проект предполагает восстановление здания в его первоначальном облике, включая воссоздание декоративных элементов на основе сохранившихся фрагментов и исторических фотографий.

На старых снимках видно, что фасад дачи был изначально белым. Зелёная окраска появилась позднее, после 1950-х годов, когда здание использовалось в качестве корпуса пионерского лагеря. Согласно проекту, планируется вернуть фасаду его оригинальный цвет. Кроме того, будет демонтирована кирпичная пристройка, предположительно возведённая в советский период.

«Дом на набережной» по ул. Кировоградской, 178 является одним из двух уцелевших деревянных теремков в Нижней Курье. Считается, что он принадлежал крупному купцу и благотворителю, основателю Пермского университета Николаю Мешкову. Здание, построенное в конце XIX века, представляет собой образец эклектичного стиля. После революции в нём размещались различные учреждения, включая Управление водного транспорта, Закамский совет рабоче-крестьянских депутатов и детский лагерь.

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