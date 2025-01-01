Квартал пермской эспланады за Театром-Театром отремонтируют к концу сентября Проектом предусмотрена установка скамеек, уличной сцены, парклетов Поделиться Твитнуть

фото из проектной документации

В конце сентября завершится реконструкция 64 квартала эспланады, расположенного за зданием Театра-Театра. Об этом сообщает проект «Пермь. Всё реально!».

Напомним, проектом предусмотрена установка скамеек, миниатюрной уличной сцены из террасной доски и входной арки в форме буквы «П». Для комфортного времяпрепровождения будут смонтированы парклеты — конструкции с навесами, сиденьями и столиками. В части озеленения запланировано расширение живой изгороди, высадка молодых яблонь, клёнов, черёмухи и липы, а также создание цветочных клумб с многолетними растениями.

фото из проектной документации

На территории между Театром-Театром и ул. Крисанова также установят новое освещение и обустроят пешеходные дорожки.

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