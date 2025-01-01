Юлия Баталина редактор отдела культуры ИД «Компаньон» В Пермском крае появляются новые маршруты этнографического туризма Второе место в конкурсе «Маршрут года» в России заняла поездка к сылвенским марийцам Поделиться Твитнуть

На заседании правительства Пермского края при обсуждении вопроса о развитии этнографического туризма в регионе профильный министр Юлия Ветошкина сообщила, что в последние годы количество этнографических маршрутов в Прикамье растёт, а сами марштруты становятся разнообразнее и насыщеннее.

По итогам 10-й Всероссийской туристической премии «Маршрут года» второе место в номинации «Лучший этнографический маршрут» занял маршрут «В гости к сылвенским марийцам» кунгурского туроператора «КуМир», который предполагает посещение марийской деревни, знакомство с национальными традициями, обрядами, песнями, костюмами, сувенирами и кухней.

Среди новых туристических и экскурсионных маршрутов этнографической направленности «Путешествие в татарскую деревню» туроператора «Оранжевый автобус» — экскурсия в музей народного быта деревни Копчиково Березовского района с выставкой татарского рукоделия; «Мистическая парма» туроператора «Золотой компас» — поездка в Коми-Пермяцкий округ с посещением мастер-классов по созданию куклы-оберега и по лепке коми-пермяцих пельменей; поездка на фестиваль русской народной культуры «Вёрсты» в деревне Тараканово Большесосновского района — экскурсия в дом-музей с чаепитием, деревенским обедом и народной игровой программой; этот фестиваль намечен на 2 августа, и на него планируют поездки сразу несколько туроператоров.

В год столетия Коми-Пермяцкого округа пермскими туроператорами подготовлено несколько соответствующих этномаршрутов. Например, «Оранжевый автобус» предлагает посетить костюмированную экскурсию «Бур лун, Парма!» с обрядами и мастер-классами по национальному танцу тупи-тап. Туроператор «Финист-трэвел» по заявке может организовать двухдневный тур «Прикамская Чудь». Туроператор «Рассвет» предлагает гастрономическую программу с посещением этнопарка «Заветный клад» в селе Пешнигорт.

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