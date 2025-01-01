Алёна Бронникова
Появилось новое видео с площадки строительства стадиона «Юность» в Перми
Рабочие подготовили основание для искусственного покрытия
На реконструируемом стадионе «Юность» в Перми подготовлено основание для искусственного покрытия. Об этом в своём telegram-канале сообщил советник губернатора по строительным вопросам Павел Черепанов. Он также опубликовал видео со стройплощадки.
В июне на «Юности» завершили бетонирование ледового поля и устройство коммуникаций для искусственного намораживания льда, велась установка витражных конструкций, отделочные, фасадные и кровельные работы в основном корпусе, а также монтаж инженерных коммуникаций.
По информации подрядчика ООО «Кинетика», готовность объекта на тот момент составляла более 75%. Завершить реконструкцию планируется в 2025 году.
Спортивный кластер будет предназначен для круглогодичного использования: зимой — для занятий конькобежным спортом и хоккеем, летом — для занятий бегом, футболом, спортивным катанием на роликах.
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