Алёна Бронникова Появилось новое видео с площадки строительства стадиона «Юность» в Перми Рабочие подготовили основание для искусственного покрытия Поделиться Твитнуть

Пресс-служба правительства Пермского края

На реконструируемом стадионе «Юность» в Перми подготовлено основание для искусственного покрытия. Об этом в своём telegram-канале сообщил советник губернатора по строительным вопросам Павел Черепанов. Он также опубликовал видео со стройплощадки.

В июне на «Юности» завершили бетонирование ледового поля и устройство коммуникаций для искусственного намораживания льда, велась установка витражных конструкций, отделочные, фасадные и кровельные работы в основном корпусе, а также монтаж инженерных коммуникаций.

По информации подрядчика ООО «Кинетика», готовность объекта на тот момент составляла более 75%. Завершить реконструкцию планируется в 2025 году.

Спортивный кластер будет предназначен для круглогодичного использования: зимой — для занятий конькобежным спортом и хоккеем, летом — для занятий бегом, футболом, спортивным катанием на роликах.

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