Алёна Бронникова Рост объёмов ввода МКД в Прикамье оказался самым высоким среди регионов ПФО За полгода девелоперы ввели на 76% больше, чем в 2024 году Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

По итогам первого полугодия 2025 года Пермский край оказался на первом месте среди регионов Приволжского федерального округа по росту объёма ввода жилья в многоквартирных домах (МКД). Согласно представленным сервисом «Циан.Аналитика» данным, показатель вырос на 76% по сравнению с АППГ и составил 347 тыс. кв. м.

Наибольший рост по вводу жилья от девелоперов среди всех регионов зафиксирован в Камчатском крае — в 12 раз, до 4 тыс. кв. м. Наибольшее снижение в ПФО отмечено в Башкортостане — на 49%, до 128 тыс. кв. м, среди всех субъектов РФ — в Тверской области — на 85%, до 17 кв. м.

В целом по России за рассматриваемый период, согласно данным Росстата, было введено 52,2 млн кв. м жилья, что на 2,4% меньше, чем в АППГ. Ввод жилья девелоперами просел на 4,3% (14,9 млн кв. м).

Аналогичная ситуация наблюдается и по объёмам ввода ИЖС. Отрицательная динамика составила -1,6% (37,3 млн кв. м) по сравнению с прошлогодними значениями. В Пермском крае наблюдается незначительный прирост — на 5% (603 тыс. кв. м). В ПФО прирост по данному сегменту зафиксирован в первом полугодии всего в двух регионах, второй — Чувашия (+43%, до 275 тыс. кв. м). Ощутимее всего ввод объектов ИЖС оказался в Мордовии (-35%, до 82 тыс. кв. м). Самый большой прирост по ИЖС в России — в Тыве (+127%, 309 тыс. кв. м), самое большое снижение — в Дагестане (-70%, 568 тыс. кв. м).

Регионом-лидером по объёмам ввода жилья в России стала Московская область — 6,6 млн кв. м (+15%), из них 5,7 млн — ИЖС (+14%), что так же является максимальным значением среди всех регионов. По вводу жилья в МКД лидирует Москва — 2,2 млн кв. м (+61%). В ПФО самые высокие значения — в Татарстане: 2,2 млн кв. м в целом (-8%), 1,7 млн — ИЖС, 543 тыс. — в МКД.

Меньше всего «квадратов» в 2025 году было введено в Чукотском АО: 2 тыс. кв. м, из них 1 тыс. в ИЖС. Нулевым значением отметились Севастополь, Карачаево-Черкесия и Магаданская область. В ПФО самые низкие значения в Мордовии — 98 тыс. кв. м, из них 82 тыс. — ИЖС, 16 тыс. — в МКД.

Ранее «Новый компаньон» писал, что затраты на покупку новой квартиры в Перми выросли с начала года на 4,7%. Средняя цена новостройки приблизилась к 8,2 млн руб.

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