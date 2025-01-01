Затраты на покупку новой квартиры в Перми выросли с начала года на 4,7% Средняя цена новостройки приблизилась к 8,2 млн рублей Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

Согласно расчётам аналитического отдела «Объектив.РФ», средняя стоимость квартир в новых домах городов России, где представлен сервис, в июле 2025 года достигла 8,7 млн руб.

В Перми средняя цена первичного жилья за первые шесть месяцев 2025 года увеличилась на 4,7% и теперь составляет 8,18 млн руб.

Самые высокие цены на новостройки зафиксированы в Салехарде, где средняя стоимость квартиры в строящемся доме достигла 13,4 млн руб., что на 8,9% больше, чем было в начале года. Самые доступные квартиры можно найти в Ижевске, где средняя цена составляет 6,13 млн руб., с ростом в 3,1%.

Снижение цен на первичное жильё наблюдалось только в двух городах: Ханты-Мансийске (8,6 млн руб., -11,3%) и Хабаровске (9,4 млн руб., -3%).

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