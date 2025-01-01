Юлия Баталина редактор отдела культуры ИД «Компаньон» В средних школах Пермского края будут создаваться новые агротехклассы В «Прикамском Агрофесте-2025» участвует 40 сельскохозяйственных компаний Поделиться Твитнуть

На заседании правительства Пермского края 17 июля обсудили обеспеченность кадрами агропромышленного комплекса региона и проходящую на конноспортивном комплексе в посёлке Ферма выставку-форум «Агрофест».

Как сообщил губернатор Пермского края Дмитрий Махонин, представители региональной власти посетили событие утром 17 июля, и в это время на площадке присутствовали 40 сельскохозяйственных предприятий; количество зарегистрированных участников «Агрофеста» составило 4 тыс. человек.

Один из важных вопросов в повестке «Агрофеста» — кадры в сельском хозяйстве; эта тема — центральная для проведения в рамках «Агрофеста» форума сельской молодёжи, в котором принимает участие 200 молодых людей.

Этой же теме был посвящён доклад министра агропромышленного комплекса Прикамья Анны Быковой на заседании правительства. По её словам, на федеральном уровне ставится задача укомплектованности кадрами предприятий АПК не менее чем на 95%. В Пермском крае сейчас укомплектованность — меньше 83%.

Для достижения поставленной цели введены меры поощрения для студентов сельскохозяйственных специальностей высших и средних специальных учебных заведений — до 90% от затрат на обучение.

В этом году начинается реализация нового направления, связанного с агротехклассами в средних школах: ведётся оборудование соответствующих школьных кабинетов, переподготовка и повышение квалификации учителей. Сейчас в Пермском крае открыто 33 агрокласса, в этом году будет открыто ещё семь. По словам Анны Быковой, к 2030 году таких классов должно быть 83. По словам министра, программа обучения в агроклассах соотносится с нуждами сельхозпредприятий, и уже есть успешные примеры сотрудничества школ и предприятий по цветоводству и овощеводству на закрытом грунте.

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