На «Прикамском Агрофесте» представят цифровые решения для АПК Ключевым направлением в 2025 году станет повышение эффективности производства в отрасли Поделиться Твитнуть

В 2025 году ежегодная межрегиональная выставка-форум «Прикамский Агрофест» состоится 17-18 июля. Событие пройдёт на площадке конноспортивного комплекса в посёлке Ферма Пермского округа.

В министерстве агропромышленного комплекса Пермского края пояснили, что ключевым направлением, которое объединит площадки насыщенной деловой программы форума, станет повышение эффективности производства в сельскохозяйственной отрасли.

Так, в первый день форума состоится пленарное заседание, на котором будут рассмотрены вопросы инноваций, ресурсосбережения и кадровой политики в АПК.

В рамках форума пройдёт роад-шоу, на котором пермские IT-компании представят фермерам инновационные цифровые решения для АПК. В формате живого диалога участники смогут познакомиться с реальными кейсами внедрения умного мониторинга полей, беспилотных технологий, цифровых платформ управления агробизнесом. Цель — показать, как современные технологии помогают повышать рентабельность сельхозпроизводства.

Также 17 июля гости «Прикамского Агрофеста» смогут посетить традиционную выставку племенного животноводства. Запланировано проведение Всероссийского конкурса профессионального мастерства «Лучший по профессии» по номинации «Механизатор».

«Современное сельское хозяйство стремительно превращается в высокотехнологичную отрасль, и «Прикамский Агрофест» делает серьёзный акцент на современные технологии, демонстрируя, что будущее АПК, в том числе, — за цифровизацией и роботизацией», — отметили в краевом минагро.

Добавим, что «Прикамский Агрофест» проходит с учётом национальных целей развития, в соответствии с национальным проектом «Технологическое обеспечение продовольственной безопасности».

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