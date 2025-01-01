Юлия Баталина редактор отдела культуры ИД «Компаньон» На капитальный ремонт двух мостов в Пермском крае выделено из бюджета 122 млн рублей Губернатор Прикамья поручил развивать региональную дорожную инфраструктуру с учётом новой федеральной трассы Поделиться Твитнуть

Пресс-служба правительства Пермского края

Правительство Пермского края на своём заседании 17 июля приняло решение о распределении более 122 млн руб. на капитальный ремонт двух мостовых переходов — в Куединском и Красновишерском округах.

Как сообщил на заседании правительства губернатор Прикамья Дмитрий Махонин, работы по этим объектам ведутся с опережением графика.

В следующем году планируется отремонтировать 14 мостов. Проектно-сметная документация готова по двум объектам — в Кудымкарском и Кишертском округах. Дмитрий Махонин попросил глав других муниципалитетов «не сидеть, а готовить проектно-смертные документации, чтобы все эти планы были реализованы».

Губернатор поздравил коллег с открытием федеральной трассы М12 «Восток», которая на протяжении 92 км проходит по территории Пермского края, обеспечивая более прочные логистические связи между населёнными пунктами и улучшая транспортную доступность южных муниципальных образований региона. По словам Дмитрия Махонина, новая трасса даст возможность разгрузить региональные дороги, в частности обход Краснокамска. Глава региона поручил минтрансу посмотреть, в каком состоянии находится дорожное полотно прилегающих к трассе региональных и муниципальных дорог, а также придорожная инфраструктура, и проработать эти вопросы с главами муниципалитетов.

Губернатор напомнил, что краевая власть обязалась в течение трёх лет восстановить все дороги в регионе и что это обязательство должно быть выполнено.

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