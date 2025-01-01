Открыт для движения проходящий через Пермский край участок трассы М-12 «Восток» Экономический эффект для Прикамья в ближайшие годы может превысить 90 млрд рублей Поделиться Твитнуть

Пресс-служба правительства Пермского края

Президент РФ Владимир Путин дал старт открытию движения транспорта по участку трассы М-12 «Восток» сообщением Дюртюли — Ачит, проходящей по территориям Пермского края, Свердловской области и Республики Башкортостан.

Глава государство отметил, что все регионы, по которым проходит трасса, смогут почувствовать экономический эффект.

«Все эти субъекты Федерации повысят свой инвестиционный потенциал и деловую активность, смогут осуществлять комплексное освоение территорий, запускать новые производства и создавать высокооплачиваемые рабочие места», — сообщил Владимир Путин.

В Пермском крае новый участок трассы проходит через Октябрьский и Чернушинский округа. В открытии участка в формате ВКС принял участие губернатор Прикамья Дмитрий Махонин. Глава региона отметил, что открытие новой трассы грузопоток увеличится на 10%, транспортные расходы сократятся на 15%. Кроме того, сократится время в пути до регионов-соседей, а экономический эффект для Прикамья в ближайшие годы может превысить 90 млрд рублей.

Добавим, что для связи с существующей сетью местных дорог на территории Пермского края построены две транспортные развязки, возведено 13 путепроводов, семь мостов через реки и 10 экопереходов для животных тоннельного типа. Кроме того, чтобы лесные животные не выходили на проезжую часть, вдоль дороги установлены сетка.

Общая протяженность участка Дюртюли — Ачит составляет 275,3, по территории Прикаья проходит 92 км трассы. Это четырёхполосная магистраль с максимальной разрешённой скоростью 110 км/ч для легковых автомобилей и 90 км/ч для грузового транспорта.

Трасса платная: на ней работает система бесконтактной оплаты проезда «Свободный поток» и барьерная система со шлагбаумом. Тарификация разделена на три участка: Дюртюли — Бураево, Бураево — Октябрьский, Октябрьский — Ачит.

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