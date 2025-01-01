На перекрёстке Компроса и Пушкина в Перми такси сбило ребёнка Школьница получила травмы Поделиться Твитнуть

фото: ЦБДД

В центре Перми, на ул. Пушкина, произошло ДТП: 11-летняя девочка внезапно оказалась на проезжей части, прямо под колёсами автомобиля такси.

Видеозапись этого дорожно-транспортного происшествия, случившегося в Ленинском районе, было обнародовано Центром безопасности дорожного движения Пермского края.

Как следует из записи камеры видеонаблюдения, инцидент произошёл на пешеходном переходе, расположенном на пересечении ул. Пушкина и Комсомольского проспекта. За несколько секунд до смены сигнала светофора девочка, стоявшая на тротуаре, неожиданно начала переход проезжей части на красный свет. Водитель такси не успел среагировать, и произошло столкновение.

По информации, предоставленной perm.aif.ru ГУ МВД по Пермскому краю, авария произошла ещё 28 июня в 16:15. За рулём такси марки «Хавал» находился мужчина 1986 г.р. Несмотря на то, что на видео видно, как ребёнок самостоятельно поднимается после удара, в полиции сообщили о полученных пострадавшей травмах.

По данному факту возбуждено дело об административном правонарушении, предусмотренном ст. 12.24 КоАП РФ.

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