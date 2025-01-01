В Перми установлен стрелок, попавший из пневматики в глаз девушке на пробежке Инцидент произошёл в середине июня Поделиться Твитнуть

Архив ИД «Компаньон»

Правоохранительные органы установили личность человека, ответственного за ранение девушки в глаз из пневматического оружия во время её пробежки в Перми. В настоящий момент назначена экспертиза для выяснения деталей произошедшего. Об этом агентству РИА Новости сообщили в региональном управлении МВД.

При этом имя человека, произведшего выстрел, пока не предаётся огласке.

Напомним, в середине июня полиция начала следственные действия по заявлению девушки, получившей травму глаза от действий неизвестного. Происшествие имело место в сквере, расположенном на ул. Макаренко в Мотовилихинском районе. В ряде Telegram-каналов сообщалось, что врачи провели неотложную операцию по удалению металлической пули от пневматического оружия из глаза пострадавшей. Девушке были наложены швы. Отмечается, что серьёзных повреждений глаза удалось избежать.

Подпишитесь на наш Telegram-канал и будьте в курсе главных новостей.