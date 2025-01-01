Пермячка получила пулю в глаз во время пробежки Пострадавшую срочно госпитализировали Поделиться Твитнуть

В Перми во время пробежки молодая женщина получила ранение в глаз, предположительно, от выстрела из пневматического оружия. Пострадавшей была оказана экстренная медицинская помощь.

Инцидент произошёл в Мотовилихинском районе города, о чём сама жертва рассказала сайту perm.aif.ru.

Светлана сообщила, что инцидент произошёл вечером 16 июня, когда она совершала пробежку по ул. Макаренко, неподалеку от Садового. Пробегая мимо АЗС, она внезапно почувствовала острую боль в глазу и заметила кровь на лице.

По словам Светланы, после резкой боли в глазу у неё началось головокружение и тошнота. Подростки, находившиеся рядом, оказали ей первую помощь, вызвали скорую и сопроводили на заправку. Прибывшие медики доставили пострадавшую в офтальмологическое отделение, где ей оперативно удалили металлическую пулю из глаза. После операции женщина обратилась в полицию и осталась под наблюдением врачей.

Светлана вспоминает, что не слышала никаких подозрительных звуков перед выстрелом, так как была в наушниках. Она видела людей на скейт-площадке, но не смогла их рассмотреть из-за яркого солнца. В настоящее время врачи не дают никаких прогнозов относительно восстановления зрения, поставив диагноз "контузия глаза".

Девушка надеется на лучшее и продолжает поиски свидетелей произошедшего.

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