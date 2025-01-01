Синоптики рассказали, когда в Пермский край вернётся жара Случится это не раньше конца недели Поделиться Твитнуть

Специалисты Пермского ЦГМС рассказали, когда, по прогнозам, в Прикамье установится более тёплая погода.

Эксперты отмечают, что изменение температурного режима стоит ожидать только к концу текущей недели. Согласно информации на сайте центра, возвращение летней жары ожидается к 20 июля.

Пока же в среду, 17 июля, в северных и центральных районах Пермского края вероятны кратковременные дожди и грозы, сопровождающиеся усилением ветра до 14 м/с. Днём температура воздуха составит от +21 до +25 градусов, в северных районах ожидается похолодание до +17...+19 градусов, а в Перми — от +21 до +23 градусов.

На 18 июля, четверг, метеорологи прогнозируют понижение температуры. Ночью столбик термометра опустится до +7...+12 градусов, в Перми — будет всего около +11. Днём воздух прогреется до +14...+19 градусов, в столице региона — будет примерно +16 градусов.





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