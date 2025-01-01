Стали известны подробности инцидента со стрельбой возле магазина в Перми Ситуацию прокомментировали в Росгвардии Поделиться Твитнуть

Фото: Управление Росгвардии по Пермскому краю

Пермское управление Росгвардии сообщило о деталях инцидента со стрельбой у магазина в краевом центре.

Речь идёт о происшествии, зарегистрированном в Перми вечером 16 июля. В соцсетях появился видеоролик, запечатлевший события на ул. Желябова рядом с продуктовым магазином. На кадрах видно, как сотрудники Росгвардии производят выстрелы по шинам отъезжающего автомобиля.

Утром 17 июля росгвардейцы раскрыли подробности дела. В ведомстве подтвердили факт выезда на место происшествия после получения информации о мужчине, угрожавшем персоналу и покупателям магазина предметом, напоминающим пистолет.

Затем правонарушитель направил оружие в сторону прибывших правоохранителей, повторил угрозы в их адрес, сел в машину и попытался скрыться. Когда транспорт начал движение, сотрудники вневедомственной охраны открыли огонь по колёсам.

Злоумышленник был задержан.

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