В Прикамье простятся с погибшим на СВО Юрием Мочалиным Поделиться Твитнуть

фото предоставлено администрацией Суксунского округа

Администрация Суксунского округа Пермского края сообщила о трагической гибели военнослужащего Юрия Мочалина, уроженца Прикамья. Мужчина был убит в ходе СВО.

В официальном заявлении администрации, размещённом на странице мэрии ВКонтакте, семье и друзьям бойца принесены глубочайшие соболезнования.

Прощание с Юрием Мочалиным состоится 18 июля в Петропавловском храме п. Суксун. Начало траурной церемонии назначено на 11.00.

Ранее «Новый компаньон» писал, что 15 июля в Косинском округе Прикамья был похоронен погибший на СВО 22-летний Игорь Ильиных. В апреле 2024 года он заключил контракт с Минобороны РФ и отправился в зону боевых действий. Погиб боец при исполнении воинского долга спустя месяц, 30 мая 2024 года.

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