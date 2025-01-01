В Прикамье прощаются с погибшим на СВО более года назад 22-летним Игорем Ильиных Поделиться Твитнуть

фото предоставлено администрацией Косинского округа

В зоне СВО погиб рядовой мотострелкового батальона из Пермского края Игорь Ильиных. Ему было 22 года. Об этом сообщили в администрации Косинского округа Прикамья и выразили искренние соболезнования семье и друзьям военнослужащего.

Молодой человек родился 19 апреля 2002 года. В апреле 2024 года он заключил контракт с Минобороны РФ и отправился в зону боевых действий. Погиб боец при исполнении воинского долга спустя месяц, 30 мая 2024 года.

Церемония прощания с военнослужащим проходит сегодня, 15 июля, в с. Коса.

Ранее сообщалось, что сегодня же в Прикамье хоронят погибших на СВО двух жителей Верещагинского округа Максима Михалева и Геннадия Завгороднего.

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