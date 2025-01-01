В Пермском крае прощаются с двумя погибшими на СВО бойцами из Верещагинского округа Поделиться Твитнуть

фото предоставлены администрацией Верещагинского округа

В зоне проведения специальной военной операции на территориях Донецкой и Луганской Народных Республик, а также Украины, при исполнении воинского долга погибли жители Верещагинского округа Прикамья Максим Михалев и Геннадий Завгородний, об этом сообщили в окружной администрации и выразили искренние соболезнования родным и близким военнослужащих.

Так, гвардии младший сержант Максим Михалев, занимавший должность наводчика, погиб 24 мая 2025 года.

Он родился в городе Верещагино 29 декабря 1999 года. После окончания 9 классов гимназии поступил в Строгановский колледж в городе Очёре, а затем продолжил обучение в Краевом индустриальном техникуме Перми, где получил специальность сварщика. Службу в армии проходил в городе Мирный Архангельской области. Впоследствии решил посвятить себя военной службе и заключил контракт в Севастополе.

Прощание с Михалевым состоится 15 июля. Отпевание прошло в 9.30 в Храме в честь иконы Божией Матери «Феодоровская». В 11.00 начался траурный митинг.

12 марта 2025 года погиб младший сержант ВС РФ Геннадий Завгородний, заместитель командира мотострелкового взвода мотострелковой роты.

Он родился в д. Лукино Верещагинского района 5 марта 1975 года. Вырос в с. Путино, где и окончил среднюю школу. Работал в строительной отрасли.

15 июля в 11.30 состоится отпевание бойца в Храме в честь Успения Пресвятой Богородицы (ул. Советская, 8). В 13.00 начнётся церемония прощания в Доме культуры с. Путино (ул. Комсомольская, д. 16). В 13.30 — траурный митинг.

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