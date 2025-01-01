В Прикамье Краснокамский городской суд отказал прокуратуре в увольнении главы округа Решение вынесено 16 июля Поделиться Твитнуть

Фото: Официальный сайт Краснокамского городского округа

Краснокамский городской суд Пермского края в среду, 16 июля, отказал прокуратуре в увольнении главы округа Игоря Быкариза до истечения срока его полномочий. Соответствующее решение размещено в картотеке суда.

Иск от прокурора Краснокамска Михаила Третьякова поступил в суд в декабре прошлого года. Основанием для представления стали нарушения антикоррупционного законодательства, которые допустил глава муниципального образования. Например, непринятие мер к урегулированию конфликта интересов, который возник у находившегося в его подчинении первого зама главы администрации округа — его уволили в связи с утратой доверия.

Прокурор обратился в суд с иском, в котором требовал признать незаконным бездействие и возложить на думу Краснокамска обязанность досрочно прекратить полномочия главы в связи с утратой доверия. Ранее депутаты местной думы отклонили первое предложение прокуратуры, предпочтя создать собственную комиссию для проверки представленных аргументов.

Весной Дмитрий Чеплыгин, председатель Краснокамской думы, сообщил, что думская комиссия, исследовавшая доводы прокуратуры, пришла к заключению об отсутствии оснований для досрочной отставки главы.

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