В выходные в Перми выступят дуэт NEMIGA и поп-певец CHEBANOV Опубликована программа фестиваля «Танцуй. Открывай» Поделиться Твитнуть

В рамках летнего фестиваля «Город встреч» (0+) в Перми 19 и 20 июля на эспланаде состоятся мероприятия проекта «Танцуй. Открывай» (6+). Организаторы представили программу событий. Как сообщает пресс-служба краевого правительства, в эти дни запланированы танцевальные мастер-классы, хореографический спектакль и образовательная площадка от крупнейшего российского музыкального лейбла.

«Главными гостями проекта «Танцуй. Открывай» станут Freack Dance Studio и артисты Первого музыкального издательства. Топ-менеджеры музыкального лейбла расскажут о пути к статусу резидента, создании интересного музыкального продукта и возможностях заработка. У слушателей будет возможность услышать мнения и советы экспертов компании», — отмечают краевые власти.

Все мероприятия 19 и 20 июля стартуют в 15:00 и заканчиваются в 22:00. В субботу вместе с пермскими танцорами в 21:00 выступит музыкальный исполнитель CHEBANOV (Иван Чебанов). В воскресенье он проведёт лекцию «От нуля до чартов». В этот же день с 20:35 запланированы выступления артистов «Первого музыкального»: ALLERGIA, ВЕСНУШКА, MURANA и NEMIGA.

В минувшие выходные на эспланаде Перми в рамках «Города встреч» состоялся «Стар фест» (12+). Хедлайнером стала Татьяна Овсиенко.

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