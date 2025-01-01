На эспланаде в Перми выступит Татьяна Овсиенко Она станет хэдлайнером фестиваля «Стар фест» Поделиться Твитнуть

Фото: страница Татьяны Овсиенко во "ВКонтакте"

В предстоящие выходные, 12 и 13 июля, в Перми на городской эспланаде будет проходить семейный фестиваль «Стар фест» (12+). Организаторы события представили программу и объявили хэдлайнера — им станет певица Татьяна Овсиенко.

Фото: страница Татьяны Овсиенко во "ВКонтакте"

В течение двух дней с 15:00 до 22:00 будут работать фестивальные площадки: Зелёная лавка, Столярная, Гончарная и Музыкальная мастерские, Лавка красоты, площадка спортивных и дворовых игр. Также запланировано проведение различных мастер-классов.

На главной сцене фестиваля пройдут детский спектакль «Клочки по закоулочкам» от авторского театра «Белая Овца», шоу силачей, музыкальное лото. Ожидается выступление кавер-групп, в том числе совместно с оркестром, русского народного рейва, группы El Capitan. Выступление Татьяны Овсиенко запланировано на 21:00 13 июля.

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