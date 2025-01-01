В Перми ежегодно смогут заготавливать более 30 тонн донорской плазмы В июле в городе открылся плазмоцентр Поделиться Твитнуть

В Перми 11 июля состоялось открытие плазмоцентра федеральной сети ФМБА России. По информации «Росплазма», как и другие модульные плазмоцентры, пермский позволит принимать более 150 доноров в день и ежегодно заготавливать свыше 30 т плазмы.

«Донорская плазма — важный ресурс для производства лекарств, ежегодно необходимых более чем миллиону пациентов. Эти препараты незаменимы в экстренной медицине, трансплантологии и лечении хронических заболеваний», — отметила начальник Управления службы крови и экстремальной медицины ФМБА России Ольга Эйхлер.

В данный момент современные плазмоцентры «Росплазма» ФМБА России открыты также в Кирове, Нижнем Новгороде, Иваново и Чебоксарах.

Ранее «Новый компаньон» писал, что в Пермском крае предложили ввести звание «Почётный донор». Для получивших это звание могут ввести поощрения и льготы.

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