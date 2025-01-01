Алёна Бронникова В Пермском крае предложили ввести звание «Почётный донор» Для получивших это звание могут ввести поощрения и льготы Поделиться Твитнуть

Министерство здравоохранения Пермского края

Жителей Прикамья, принимающих активное участие в донорстве крови и её компонентов, предлагается поощрять почётным званием. Фракция ЛДПР направила письмо в адрес губернатора Дмитрия Махонина с предложением ввести в регионе звание «Почётный донор Пермского края».

«В Пермском крае сотни людей ежедневно находятся в зависимости от компонентов крови — при родах, травмах, онкологических и гематологических заболеваниях. Эта реальность требует не только готовности системы, но и активной гражданской позиции. Вклад доноров нельзя оставлять незамеченным», — отметил лидер фракции Олег Постников в своих соцсетях.

По мнению авторов, введение звания поможет привлечь внимание общественности к донорству и мотивировать жителей сдавать кровь для спасения людей. Присвоение звания предлагается сопровождать льготами и поощрениями, такими как приоритет при записи на медицинские процедуры, скидки на товары и услуги в муниципальных учреждениях, льготные путёвки на санаторно-курортное лечение.

В обращении главе региона предлагается разработать положение, определить критерии отбора кандидатов, порядок присвоения и лишения почётного звания, а также ответственный орган, который будет принимать решения.

Как сообщал ранее «Новый компаньон», Пермская краевая станция переливания крови была отмечена на московской конференции в преддверии празднования Всемирного дня донора как один из лидеров по результатам эстафеты «Доноры крови — наследники Победы». В целом мероприятия, которые проводились с февраля по май 2025 года, привлекли к участию 170 тыс. жителей России из 51 региона, более 100 тыс. человек стали донорами крови.

Подпишитесь на наш Telegram-канал и будьте в курсе главных новостей.