Филиал федерального женского медцентра в Перми за полгода принял 800 пациентов Центр работает в тестовом режиме Поделиться Твитнуть

Фото: правительство Тверской области / tver.aif.ru

Филиал федерального женского медицинского центра «Белая роза» работает в Перми в тестовом режиме. Как сообщает «Коммерсантъ-Прикамье» со ссылкой на пресс-службу депутата Госдумы РФ от Прикамья Антона Немкина, с декабря 2024 года по июнь 2025 года он оказал помощь 808 пациенткам.

Как ранее сообщал «Новый компаньон», благотворительный проект создания сети женских медицинских центров «Белая роза» в крупных городах России был запущен в 2010 году Светланой Медведевой — супругой зампредседателя Совбеза РФ Дмитрия Медведева. В этих центрах проводятся обследования женщин по полисам ОМС для раннего выявления онкозаболеваний. В Перми АНО было зарегистрировано в 2024 году.

Разместить его планировалось на площадке ТЦ «Пирамида» на ул. Крисанова, 12в, однако позже было решено открыть его в отделении частной клиники «Надежда» по ул. Пушкина, 108/1.

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