Зарина Ситдикова Вместо ТЦ «Пирамида» женский медцентр откроется в Перми на базе частной клиники Помещения торгового центра не подошли для проведения медицинских процедур Поделиться Твитнуть

Фото: правительство Тверской области / tver.aif.ru

Площадка пермского торгового центра «Пирамида» по ул. Крисанова, 12в не подошла для размещения федерального женского медцентра «Белая роза», поэтому он откроется в отделении частной клиники «Надежда» по ул. Пушкина, 108/1. Об этом со ссылкой на источники сообщает «Коммерсантъ-Прикамье».

По данным издания, гендиректор клиники «Надежда» Лилия Ягодкина возглавила зарегистрированное медцентром «Белая роза» в Перми юридическое лицо. Новый партнёр был выбран по инициативе федерального центра женского здоровья.

Как ранее сообщал «Новый компаньон», благотворительный проект создания сети женских медицинских центров «Белая роза» в крупных городах России был запущен в 2010 году Светланой Медведевой — супругой зампредседателя Совбеза РФ Дмитрия Медведева. В этих центрах проводятся обследования женщин по полисам ОМС для раннего выявления онкозаболеваний. Сейчас в России работает 21 филиал «Белой розы» в 16 регионах.

Планы по открытию медцентра в Перми были озвучены в прошлом году. В качестве площадки для его размещения рассматривалась одна из «пирамид» на ул. Крисанова, поскольку она отвечает основному критерию расположения «Белой розы» в городах — в локациях с высоким трафиком. Предполагалось, что в этом случае медцентр станет подразделением городской больницы № 4.

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