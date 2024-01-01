Зарина Ситдикова
Вместо ТЦ «Пирамида» женский медцентр откроется в Перми на базе частной клиники
Помещения торгового центра не подошли для проведения медицинских процедур
Площадка пермского торгового центра «Пирамида» по ул. Крисанова, 12в не подошла для размещения федерального женского медцентра «Белая роза», поэтому он откроется в отделении частной клиники «Надежда» по ул. Пушкина, 108/1. Об этом со ссылкой на источники сообщает «Коммерсантъ-Прикамье».
По данным издания, гендиректор клиники «Надежда» Лилия Ягодкина возглавила зарегистрированное медцентром «Белая роза» в Перми юридическое лицо. Новый партнёр был выбран по инициативе федерального центра женского здоровья.
Как ранее сообщал «Новый компаньон», благотворительный проект создания сети женских медицинских центров «Белая роза» в крупных городах России был запущен в 2010 году Светланой Медведевой — супругой зампредседателя Совбеза РФ Дмитрия Медведева. В этих центрах проводятся обследования женщин по полисам ОМС для раннего выявления онкозаболеваний. Сейчас в России работает 21 филиал «Белой розы» в 16 регионах.
Планы по открытию медцентра в Перми были озвучены в прошлом году. В качестве площадки для его размещения рассматривалась одна из «пирамид» на ул. Крисанова, поскольку она отвечает основному критерию расположения «Белой розы» в городах — в локациях с высоким трафиком. Предполагалось, что в этом случае медцентр станет подразделением городской больницы № 4.
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