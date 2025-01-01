В Перми десять детей-пассажиров получили травмы в ДТП с начала года Зарегистрировано восемь автоаварий Поделиться Твитнуть

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В первом полугодии 2025 года в Перми произошло восемь дорожно-транспортных происшествий (ДТП) с участием детей-пассажиров «легковушек» в возрасте до 16 лет. В результате этих аварий десять детей получили травмы различной степени тяжести.

Госавтоинспекция призывает родителей-водителей внимательно следить за безопасностью своих юных пассажиров. Важно использовать детские удерживающие устройства (детские кресла) в каждой поездке. Эти устройства должны соответствовать росту и весу ребёнка с целью обеспечения его безопасности. Кроме того, все пассажиры автомобиля должны быть пристёгнуты ремнями.





Родителям, которые не соблюдают правила перевозки детей до 16 лет, грозит административная ответственность. Согласно ч. 3 ст. 12.23 КоАП РФ, за это предусмотрен штраф 3 тыс. руб.





«Родители, помните о том, что вы главный пример безопасного поведения на дороге для своих детей», — добавили в соцсетях краевой госавтоинспекции.

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