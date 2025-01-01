В Прикамье в аварии пострадали водитель и пассажир квадроцикла Женщина, находившаяся за рулём, не имела водительских прав Поделиться Твитнуть

фото: Госавтоинспекция МО МВД России "Кунгурский"

В Кунгурском округе Пермского края произошло дорожно-транспортное происшествие, в котором пострадали водитель и пассажир квадроцикла. Об этом сообщили в местном отделении ГАИ.

Согласно предварительным данным, 14 июля 2025 года около 17:40 на трассе Мазунино—Калинино 31-летняя женщина, управлявшая квадроциклом «Микилон», двигалась в направлении села Мазунино, но не справилась с управлением. На 12-м км дороги она допустила съезд в кювет с последующим опрокидыванием транспортного средства. В результате инцидента травмы получили как водитель, так и пассажир квадроцикла.

Установлено, что женщина, находившаяся за рулём, не имела водительских прав соответствующей категории и пренебрегла использованием мотошлема. Пассажир тоже был без шлема.

В настоящее время правоохранительные органы проводят расследование обстоятельств аварии. В отношении участников ДТП составлены протоколы об административных правонарушениях в связи с несоблюдением правил дорожного движения.

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