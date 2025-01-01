Алёна Бронникова Самым выгодным направлением для путешествий на поезде из Перми оказался Ижевск В столицу Удмуртии пермяки могут уехать всего за 1,5 тысячи рублей Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

Аналитики сервиса «Яндекс Путешествия» изучили самые выгодные направления для путешествия на поезде в августе с отправлением из Перми. Самым бюджетным среди городов соседних регионов оказался Ижевск.

В топ-3 самых бюджетных направлений, куда пермяки могут отправиться менее чем за 2 тыс. руб., попали Кунгур — 1300 руб. с бронированием за 42 дня, Ижевск — 1530 руб. с бронированием за 75 дней и Глазов — 1780 руб. (42 дня). В топ-10 вошли также Верхний Уфалей в Челябинской области (2020 руб.), Первоуральск (2185 руб.), Екатеринбург (2195 руб.), Нижний Тагил (2390 руб.), Каменск-Уральский (2540 руб.), Вятские Поляны в Кировской области (2550 руб.) и Богданович в Свердловской области (2610 руб.).

Для определения самых выгодных и востребованных направлений аналитики изучили данные по поиску и бронированию ж/д билетов. Помимо изучения стоимости билетов из Перми, были проанализированы населённые пункты, откуда путешествия будут выгоднее для поездки в Пермь. Отмечается, что в августе поездки на поезде часто обходятся дешевле.

Выгоднее всего отправиться на поезде в Пермь в августе оказалось из Ижевска — 1815 руб. с бронированием за 59 дней, Глазова — 1820 руб. (48 дней) и Первоуральска — 1930 руб. (54 дня). Также менее чем за 3 тыс. руб. Пермь могут посетить жители Агрыза (Татарстан) — 2015 руб., Екатеринбурга — 2325 руб., Набережных Челнов — 2340 руб., Нижнего Тагила — 2380 руб., Кирова — 2615 руб., Челябинска — 2950 руб. и Серова — 3000 руб.

Ранее сообщалось, что Прикамье вошло в топ-20 регионов по количеству бронирований жилья в июне. Рост бронирований квартир вырос на 25%, а загородных домов — на 121%.

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