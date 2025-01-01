Алёна Бронникова Прикамье вошло в топ-20 регионов по количеству бронирований жилья в июне Рост бронирований квартир вырос на 25%, а загородных домов – на 121% Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

По итогам июня Пермский край вошёл в число регионов-лидеров с активными путешественниками по количеству бронирований жилья. По информации сервиса «Авито Путешествия», посуточные квартиры в Прикамье арендовали в прошедшем месяце на 25% чаще, а рост числа бронирований загородных домов составил 121%.

В рейтинге, составленном аналитиками по итогам месяца, первые две строчки заняли Москва и Московская область, на них пришлось 18% от числа всех путешественников по России, и Санкт-Петербург и Ленинградская область — 8%. По 3% от числа всех путешественников составили жители четырёх регионов: Краснодарский край, Свердловская область, Башкирия и Ростовская область. Пермский край вошёл в число регионов, на которые пришлось по 2% от всех бронирований: Пермский край, Челябинская, Нижегородская, Самарская, Воронежская, Новосибирская, Кемеровская области, Татарстан и ХМАО.

В целом по сравнению с июнем 2024 года количество бронирований посуточных квартир выросло на 35%. Самые популярные направления — Санкт-Петербург и Ленинградская область (12%), Москва и Московская область (10%), Краснодарский край (9%) и Татарстан (6%). Объём предложения в среднем по стране вырос на 28%. Средняя стоимость краткосрочной аренды квартиры составила 4,1 тыс. руб.

В сегменте посуточной аренды загородных домов число бронирований за год вырос в 2,1 раза. Самые популярные локации были выбраны в Карелии и Краснодарском крае (по 11%). Объём предложения вырос на 36%.

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