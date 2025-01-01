В Прикамье осудят задавившего пенсионерку водителя погрузчика ЧП произошло в марте в Губахе Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

В Губахе завершено предварительное следствие по уголовному делу, возбуждённому против местного жителя. Расследование проводилось следственным отделом СУ СК России по Пермскому краю. Гражданин обвиняется в совершении преступления, квалифицируемого ч. 3 ст. 264 УК РФ, а именно в нарушении ПДД, повлекшем смерть по неосторожности.

По данным следствия, инцидент произошёл 21 марта 2025 года на городской площади Губаха. Обвиняемый, находясь за рулём фронтального погрузчика и осуществляя уборку снега с пешеходной зоны, совершил наезд на пожилую женщину, которая скончалась на месте происшествия от полученных травм.

На данный момент следствие располагает достаточным объёмом доказательств, подтверждающих вину водителя. Уголовное дело передано в судебные органы для дальнейшего рассмотрения и вынесения приговора.

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